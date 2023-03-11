قرر المؤتمر العام لمنظمة اللغات الدولية إلغاء عقد مؤتمر المنظمة المقبل في "تل أبيب"، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وصوت لصالح القرار 54% من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين، وبناءً على هذا التصويت قررت المنظمة البحث عن مكان جديد لعقد مؤتمرها الـ47 المفترض أن يلتئم خلال العام المقبل 2024.

وتنشر المنظمة أبحاثًا علمية تناقش القضايا الفكرية والتنظيمية في دراسة القواعد اللغوية، وتعد من المنظمات الرائدة في علم اللغة على المستوى الدولي.

وعقدت المنظمة مؤتمراتها السابقة في مدن عالمية منها: العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، والعاصمة المجرية بودابست عام 2018، والعاصمة النرويجية أوسلو 2019.

يُذكر أنّ منظمة "اللغات الدولية" تأسست عام 1977 ومقرها هولندا، وتشمل أنشطتها مؤتمر اللغويات الربيعي السنوي والمدارس الصيفية الدورية.