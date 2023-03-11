بالأسماء: نتائج قرعة الحج في قطاع غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، عن إجراء مراسم القرعة لاختيار حجاج قطاع غزة المحافظات الجنوبية للموسم 1444 هجري، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وشارك وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري الذي يزور القطاع في الوقت الحالي قادما من المحافظات الشمالية، في مراسم إجراء القرعة الالكترونية.

وأجرت الأوقاف، قرعة الحج 2023 في بث مباشر ستكون عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك.

وذكر مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة أن عدد المسجلين هذا العام 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم.

وأوضح أنه سيتم هذا العام اجراء القرعة على 1900 اسم والسنة القادمة 2500 اسم، وبمجرد الانتهاء من القرعة سيتم إرجاع الأموال لمن لم يحالفهم الحظ لهذا العام.

وأكد الصوالحة أن الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء "المحرم" أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.

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