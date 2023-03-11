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^200 مثال: غزة العزة

إليك رابط فحص المقبولين في قرعة حج موسم 1444\ 1445 هـ

إليك رابط فحص المقبولين في قرعة حج موسم 1444\ 1445 هـ
إليك رابط فحص المقبولين في قرعة حج موسم 1444\ 1445 هـ

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إليك رابط فحص المقبولين في قرعة حج موسم 1444\ 1445 هـ، يتساءل الكثير من الأفراد في قطاع غزة عن رابط فحص المقبولين في قرعة الحج  1444\ 1445 هـ.

 

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قرعة الحج في غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، عن إجراء مراسم القرعة لاختيار حجاج قطاع غزة المحافظات الجنوبية للموسم 1445 هجري، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وقال مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة، "وصل عدد المسجلين هذا العام إلى 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم".

وتابع الصوالحة، "بخصوص دفع مبلغ 1500 دينار فإن هذا المبلغ تم رصده بقرار لجنة الحج لإثبات جدية وقدرة المسجلين، ونعمل ليل نهار لإجراء القرعة".

رابط الفحص "اضغط هنا".

 

اختلاف تسعيرة العمرة

وبيّن أن سبب اختلاف تسعيرة العمرة خلال شهري شعبان ورمضان نظرًا لأن عددًا كبيرًا من العالم الإسلامي يحبون الاعتمار في هذه الأشهر ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن والطيران".

وأشار الصوالحة إلى أن ارتفاع أسعار السكن في مكة والمدينة وتذاكر الطيران وأجور النقل الداخلي وأتعاب مؤسسة الطوافة والزمامة هي السبب في ارتفاع تسعيرة الحج عن الأعوام السابقة".

 

 

ومضى قائلًا: "نقدم في كل عام تحليلًا لمبلغ تسعيرة الحج نوضح فيه بالتفصيل المصروفات والخدمات المقدمة وقيمتها".

وأكد الصوالحة أن الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء (المحرم) أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.

 

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https://alresalah.ps/p/279249

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