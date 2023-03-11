"نقابة المحامين" تعلن تعليق العمل الشامل أمام المحاكم ابتداءً من الغد

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم ابتداءً من صباح غدٍ الأحد، وحتى عصر الخميس الموافق 16/3/2023.

وذلك بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد، وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.

وقالت النقابة في بيان لها، مساء اليوم السبت، "إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة إلى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".

وأكدت أن المجلس سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات القادمة