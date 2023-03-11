"الزراعة بغزة" تقرر فحص كافة الفواكه والخضروات برسوم مالية

قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة فحص متبقيات المبيدات في الفاكهة والخضار الواردة، للتأكد من ضمان وصول الغذاء الٱمن للسكان.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تعزيز الرقابة والفحص المخبري على كافة المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة".

وأضافت بموجب هذه التحاليل سيتم استيفاء رسوم مساهمة من التجار مقابل خدمات الفحص والتحليل المختبري للواردات، والتي تتجاوز كلفة التحليل الواحد منها عبر أجهزة "الكروماتوجرافي" مبلغ المائة دولار.

وبينت الوزارة أن تحصيل رسوم خدمات فحص الواردات الزراعية، ليست جديدة وتم اعتمادها وتطبيقها سابقا في العام 2017م.

وذكرت أنها راعت قيمة مساهمة التجار المحدودة، وهي لا تتجاوز ٥٠ شيكل للطن، ( الألف كجم) من الواردات، وبالتالي لن تؤثر على أسعار الفاكهة الواردة لكنها بالمقابل تستوثق من الجودة والأمان لهذه الواردات.