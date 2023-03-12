البحرين وإيران تبحثان بالمنامة (سبل التعاون برلمانيا)

بحث رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد المسلم، مساء السبت، مع رئيس وفد مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رضاخواه، "سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية".

جاء اللقاء بين مسؤولي البلدين المقطوعة علاقاتها الدبلوماسية منذ 2016، على هامش انعقاد الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي بالمنامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

ويأتي اللقاء بين الجانبين، بعد اتفاق السعودية وإيران الجمعة، على استئناف العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وأفادت الوكالة بأنه تم خلال اللقاء "بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية"، دون تفاصيل أكثر.

ويأتي اللقاء رغم أن "البحرين أعلنت في 4 يناير/ كانون الثاني 2016 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران والطلب من دبلوماسييها مغادرة المنامة آنذاك، بعد أقل من 24 ساعة على اتخاذ السعودية إجراء مماثلا.

وفي يناير 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".

قبل أن تعلن السعودية وإيران، مؤخرا الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

ورحبت البحرين، في بيان للخارجية الجمعة، بالاتفاق، آملة أن "يشكل خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية".

وسبق أن أعادت الكويت والإمارات سفيرهما لإيران، في 2022، بعد سنوات من اتخاذ المنامة قرارا بسحبه وأبو ظبي بتخفيض التمثيل لقائم بالأعمال، غداة الموقف السعودي عام 2016.

وفي وقت سابق، السبت، انطلقت أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ (146) والتي تستمر حتى الأربعاء، تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".

المصدر: الأناضول