الاحتلال يعتقل منسق الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل وشابًا من طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة وفجر اليوم الأحد، مواطنين من الخليل وطوباس، خلال اقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية.

ففي الخليل، اعتقلت الطالب عبد الله مشهور الرجبي (25 عاما)، منسق الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، بعد اقتحام سكنه الجامعي والاعتداء.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة، شابا من طوباس خلال مروره عن حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر محمد أحمد صوافطة (19 عاما)، أثناء مروره عن حاجز حوارة العسكري.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، ونشرت القناصة على أسطح المحال التجارية، وشنت حملات تمشيط وتفتيش في أحيائها.

وأصيب عاملان فلسطينيان بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبتهم قرب حاجز صرة جنوب غرب نابلس، صباح اليوم.

واستشهد ثلاثة مقاومين، خلال اشباك مسلح قوات الاحتلال قرب حاجز صرة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الحداد على أرواح الشهداء.