أجهزة السلطة تواصل حملة الاعتقال السياسي بنابلس على خلفية تشييع خروشة

تواصل أجهزة أمن السلطة في نابلس تصعيد اعتقالاتها السياسية بحق الفلسطينيين؛ على خلفية مشاركتهم في تشييع جثمان منفذ عملية حوارة البطولية الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

واعتقلت أجهزة السلطة، مساء أمس، الطالب في جامعة النجاح محمد البشتاوي بعد مداهمة مكان عمله.

يذكر أن أجهزة السلطة اختطفت في يناير الماضي المقاومين الشهيدين جهاد الشامي ومحمد الدبيك، اللذين ارتقيا صباح اليوم خلال اشتباك مع قوات الاحتلال قرب حاجز صرة غرب نابلس.

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت المقاوم محمد الدبيك برفقة نايف أبو شمط، وصادرت عتادهما وسيارتهما.

وشنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات طالت أكثر من 20 فلسطينياً بنابلس، على خلفية جنازة خروشة.

واعتقلت أجهزة السلطة أيمن بلال المصري، والأسير المحرر مجد عازم من نابلس، إلى جانب اعتقال يمان دويكات، وسمير حبيشة، وعبد الرحمن سايح، ومصطفى جمال، ومعاذ أبو عيشة.

وطالت الاعتقالات السياسية الواسعة في نابلس براء دويكات، وأحمد عواد، ومصطفى السخل، وأحمد يوسف عواد، وصايل عصفور، وخالد دروزة، وعطا عنبتاوي، وصلاح الدين البشتاوي، وعبد الرحمن صباح، ونور حلاوة، وجميل بدوي دويكات.

واستنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة السلطة الأمنية في نابلس، والتي طالت أكثر من 20 مواطنا على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الحملة تؤكد استمرار السلطة في نهج التواطؤ مع الاحتلال، ومضيها في تنفيذ بنود قمة العقبة الهادفة إلى وأد المقاومة في الضفة الغربية وإضعاف حاضنتها الشعبية.

وأكدت أن استمرار أجهزة السلطة بملاحقة الشرفاء من أبناء شعبنا، ومهاجمة مواكب تشييع الشهداء والاعتداء على المشاركين فيها، وملاحقتهم واعتقالهم، ما هو إلا تساوق واضح مع الاحتلال وخدمة مجانية تقدمها له.

وشددت اللجنة على أننا بأمس الحاجة لرص الصفوف وتوحيد الجهود وتوجيهها نحو مجابهة الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبا الفلسطيني.

ودعت اللجنة كافة الفصائل، والجهات الحقوقية والإنسانية، والهيئات الشعبية، وكافة أبناء شعبنا إلى التحرك الفوري للضغط من أجل وقف هذه الاعتقالات، والإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون السلطة.

وتواصلت انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق أهالي الضفة الغربية، كما استمرت في ملاحقاتها واعتقالاتها للطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.