كتلة بوليتكنك فلسطين تستنفر الطلبة للمشاركة بمهرجانها الانتخابي غدًا

استنفرت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين بالخليل، كافة كوادرها وأنصارها وطلبة الجامعة للمشاركة في دعايتها الانتخابية غدا الاثنين.

ودعت الكتلة إلى التجمهر في ساحة مبنى (c) الساعة الـ11 صباحا؛ للمشاركة في المسيرة الحاشدة قبيل الدعاية المقررة الساعة الـ12 ظهرا.

وتستعد الكتلة الإسلامية بجامعة بوليتكنك فلسطين لخوض انتخابات مجلس اتحاد الطلبة لعام 2023، المقررة الثلاثاء القادم في الرابع عشر من الشهر الجاري، برقم انتخابي (3).

ووعدت الكتلة الإسلامية طلبة الجامعة بتشكيل مجلس يمثلهم خير تمثيل، ويعبر عن طموحاتهم، ويرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم، وذلك بعد انقطاع انتخابات مجلس الطلبة لعدة سنوات.

وقال منسق الكتلة الإسلامية بالجامعة طارق عمرو: "إننا نسعى لإنجاح هذا العرس الديمقراطي بعد انقطاع انتخابات المجلس لعدة سنوات"، داعياً الطلبة إلى أوسع مشاركة في الانتخابات لاختيار مجلس فعّال.

وأكد عمرو أن مجلس الطلبة وسيلة لخدمة الطلاب والدفاع عن حقوقهم؛ وليس غاية، مشيراً إلى أن الكتلة الإسلامية تعتزم خوض الانتخابات لدورة 2023/2024 تحت مسمى كتلة الوفاء الإسلامية.

وتابع قائلاً: "نسعى من خلال برنامجنا الانتخابي لضمان السير نحو إنجاح الوحدة الوطنية، وخدمة الطلبة، واحترام دور المرأة في الساحة السياسية، وفي حقها بالترشح والانتخاب من خلال قائمة تبلغ نسبة تمثيل الإناث فيها أكثر من 40%".

ونظمت الكتلة الإسلامية بجامعة بوليتكنك فلسطين نهاية الشهر الماضي، معرضاً بعنوان (رايتنا إسلامية وأقصانا الهُويّة)، والذي حمل عدداً من الزوايا المميزة.

وضم المعرض زوايا متنوعة لخدمة الطلبة تجسد المبادئ التي تحملها الكتلة الإسلامية في الجامعة، والتي لم يحدها ملاحقة أمنية أو اعتقال سياسي؛ بل تزداد إقداما وشعلة ونشاطاً.

وتزين المعرض بصور الشهداء العظام من أبناء شعبنا الفلسطيني، ضمن التزام الكتلة الإسلامية بشعارها (علم وإبداع ومقاومة).

ومع اقتراب الانتخابات الطلابية في جامعة بوليتكنك فلسطين، لا تزال أجهزة السلطة تلاحق الطلبة على خلفية عملهم النقابي وآرائهم السياسية.