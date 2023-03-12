موعد عرض مسلسل ميلاد الفجر 2 رمضان 2023،، يتساءل الناس عن موعد عرض مسلسل ميلاد الفجر 2 ، وأين سيبث

"الرسالة نت" ستقدم لك قصته وموعد عرضه، ويأتي ذلك بعد ما تم الإعلان رسميًا عن دخول مسلسل ميلاد الفجر 2 ضمن مسلسلات رمضان 2023

روابط ذات صلة: بعد انقطاع.. عودة المكرمة السعودية للحج

موعد عرض مسلسل ميلاد الفجر2

مسلسل ميلاد الفجر 2 هو مسلسل تاريخي ثوري في قالب درامي كبير، يناقش قضايا وطنية مهمة وقعت خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، كما تدور أحداثه في فلسطين والشتات.

وسيتم عرض مسلسل ميلاد الفجر (الجزء الثاني) في تمام الساعة العاشرة ليلاً طيلة أيام شهر رمضان المبارك 2023، عبر قناة القدس اليوم الفضائية.

قصة مسلسل ميلاد الفجر 2

تدور قصة مسلسل ميلاد الفجر 2 "انــتــفــــاضـــة" حول انتفاضة الأقصى؛ كونها تشكل جزءاً كبيراً من محطّات الحقبة التاريخية للقضية الفلسطينية بدءً من دخول رئيس الحكومة (الإسرائيلية) السابق (أرئيل شارون) المسجد الأقصى، واستشهاد الطفل محمَّد

الدرَّة، وانتفاضة الشعب، ومقاومة الفصائل وصراع العقول والأدمغة مع الاحتلال، وتنفيذ العمليات البطولية في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، وصولاً إلى تطوير المقاومة ومواكبة مراحل تطورها خلال انتفاضة الأقصى.

مسلسل ميلاد الفجر 2 يهدف لإيصال الرواية الفلسطينية لجميع أنحاء العالم، ويخوض (حرب الرواية) مع الاحتلال الذّي يحاول تشويه صورة مجتمعنا الفلسطيني ومقاومته، وقلب الحقائق، وتزوير التاريخ، ودس السم في العسل.

مسلسل ميلاد الفجر2 يكشف السّتار عن حقيقة الاحتلال (الإسرائيلي)، مُظهراً جرائمه وبطشه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الصَّامد والمتمسّك بحقّه ومقاومته المشروعة حتى تحرير بلاده.

كما يُرسل مسلسل ميلاد الفجر2 عدّة رسائل اجتماعية وإنسانية مهمّة للجماهير من خلال بعض الشخصيات والأحداث التي توضّح واقع المجتمع (الإسرائيلي) بكافة أطيافه وخلفياته القومية، ويسلط الضوء على حياة الضباط وأبنائهم وعوائلهم، وكل ما يدور خلف المؤسسة العسكرية والأمنية.

روابط ذات صلة:إضافة كشف جديد لمستفدي المنحة القطرية في غزة