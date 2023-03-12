هل سيتم صرف شيكات الشؤون قبل رمضان،،كشف مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، يوم السبت، الموعد المتوقع لصرف مخصصات الشؤون للأسر المتعففة، وكذلك برنامج المساعدات مع الشركاء الدوليين والمحليين خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد المدهون : إنه "من المتوقع أن تصرف الوزارة مخصصات الشؤون خلال الأسبوعين المقبلين أي قبل شهر رمضان المبارك"

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سبب التأخر في صرف شيكات الشؤون



موعد صرف شيكات الشؤون 2023، أرجع السبب الرئيس لتعطل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لسياسة الاحتلال (الإسرائيلي) تجاه الحكومة الفلسطينية بعدم تسليم أموال المقاصة للحكومة.



أكد المدهون أن الوزارة ستعمل مع شركائها الدوليين والمحليين على صرف مساعدات عدة في شهر رمضان لعشرات آلاف الأسر، موضحًا: "ستكون المساعدات عبارة عن طرود غذائية وقسائم شرائية ومساعدات نقدية".