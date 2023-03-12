هل سيتم صرف معاش تكافل وكرامة قبل رمضان 2023،، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023 يوم الأربعاء، حيث تبين وجود أكثر من 5 ملايين أسرة فقيرة وشمل أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدي كل شهر.

للاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة وتفاصيل عن زيادة المعاشات الجديدة "اضغط هنا"

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023، تبدأ الأسر المستفيدة من صرف مستحقاتها من معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، كما يتيح موقع هيئة التأمين الاجتماعي للمستحقين خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023، بالرقم القومي "اضغط هنا"

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة2023

معاش تكافل وكرامة2023

قررت وزارة التضامن الاجتماعي 4 خطوات من خلالها يستطيع المتقدم لمعاش تكافل وكرامة2023 الاستعلام عن قبولهم للاستفادة من المعاش وهى كالآتى:

1 معاش تكافل وكرامة الدخول عبر موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج

2- ثم إدخال الرقم القومي للمستعلم عن المعاش الخاص به.

3- والخطوة التالية الضغط على زر استعلام.

4- الخطوة الأخيرة وهى ظهور نتيجة الاستعلام عن المعاش، سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة :

معاش تكافل وكرامة

1- ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، تتيح صرف معاش تكافل وكرامة 2023.

2- ماكينات الصراف الآلي من البنوك.

3- إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

قيمة تكافل وكرامة2023 بعد قرار الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات.. معاش تكافل وكرامة 2023

يمكن للمستحقين من صرف معاش تكافل وكرامة معرفة قيمة المعاش، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا بداية من أول أبريل المقبل، وكانت وزارة التضامن تتمثل قيمة المعاش بعد الزيادة في التالي:



1- بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 25%، المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، سوف يصل قيمة الدعم 625 جنيها.

2-المسنين الذين يتقاضون معاش تكافل وكرامة بقيمة 450 جنيهًا، بعد زيادة المعاشات يحصلون على 562.5 جنيه.

3- يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيها، بعد الزيادة يصل إلى 562.5 جنيه شهريًا.

4- يصل معاش عملاء كرامة من الأيتام الذين يحصلون على 350 جنيها بعد الزيادة، يصل إلى 437.5 جنيه

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