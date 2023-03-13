تعرف على الحالة الجوية اليوم الاثنين 13 مارس 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا بشكل عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر يوم الأربعاء تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا إذ تعود الأجواء إلى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.