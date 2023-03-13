الكتلة في بوليتكنك فلسطين تستنكر ملاحقة أجهزة السلطة لكوادرها

استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين ملاحقة أجهزة مخابرات السلطة لكوادرها، وتسببهم بحادث للسيارة التي كان يستقلها كوادر الكتلة الإسلامية.

وبينت الكتلة أن نائب مدير مخابرات الخليل المدعو ابراهيم طنينة كان يستقل سيارة مدنية "سكودا" في تمام الساعة 12:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 13-3-2013، قام بملاحقة سيارة تقل كوادر كتلة الوفاء الإسلامية بعد خروجهم من حرم الجامعة بعدما كانوا قد انتهوا من تجهيز أعمال الدعاية الانتخابية للكتلة.

وأضافت: "قام الضابط طنينة بملاحقة السيارة من بوابة الجامعة الشمالية وحتى مفترق "العجوري " مما تسبب بحادث سير للسيارة التي كان يستقلها كوادر الكتلة الإسلامية، وبعد حدوث الحادث انسحب طنينة من المكان".

وطالبت الكتلة الإسلامية إدارة الجامعة تنفيذ وعودها بعدم دخول ضباط أمن السلطة إلى حرم الجامعة، مؤكدة أنهم كانوا يتواجدون بشكل مكثف في حرم الجامعة في الأيام الماضية.