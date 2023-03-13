محكمة (إسرائيلية) تلزم السلطة بدفع 15 مليون شيكل لعائلة 3 مستوطنين قتلوا بالضفة

ألزمت ما يسمى بالمحكمة المركزية (الإسرائيلية) في القدس المحتلة، السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ 15 مليون شيكل لعائلة 3 مستوطنين قتلوا في عملية إطلاق نار قبل 22 عامًا.

وبحسب هيئة البث (الإسرائيلية) العامة الناطقة بالعربية، فإن المحكمة كانت أقرت بتعويض عائلة المستوطنين الثلاثة بمبلغ 62 مليون شيكل، إلا أن المحكمة العليا قامت بتحديد قيمة التعويض ما دفع المحكمة المركزية بإعادة النظر بقيمة مبلغ التعويض.

ووقعت العملية على شارع 443 الاستيطاني الرئيس في الضفة الغربية الذي يربط القدس بمستوطنات الضفة.

المصدر: القدس