جبارين: سنبقى أوفياء للجرحى وسنمضي معهم على درب المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي رئيس مكتب الشهداء والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين أن حماس ستبقى وفية للجرحى الأبطال في يومهم الوطني، وسنمضي معهم على درب المقاومة الشاملة، حتى انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة، ودحر الاحتلال عن أرضنا.

وقال جبارين في ذكرى يوم الجريح الفلسطيني، اليوم الإثنين: "إنَّ دماء الجرحى والشهداء لن تضيع سدى، بل ستزهر في أرض التحرير، ولن يفلح المحتل المجرم في الإفلات من المحاكمة على الجرائم التي اقترفها ويقترفها في كلّ يوم بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد ساحات الوطن".

وشدد على أن خيار المقاومة سيبقى الخيار الاستراتيجي في التعامل مع الاحتلال الصهيوني المجرم، مهما بلغت التضحيات، ومهما قدّمنا من شهداء وجرحى وأسرى قرابين على طريق النصر والتحرير.

ونوه جبارين بأن قضية الجرحى قضية وطنية بامتياز لا يمكن نسيانها أو تجاوزها، لافتا إلى أنه من حقّ جرحانا جميعاً الحصول على حقوقهم الكاملة دون نقص أو تمييز؛ فكلّهم أبناء الوطن، وكلّهم قدَّموا وضحّوا من أجل فلسطين.

وأرسل التحية والتقدير إلى للجرحى والأسرى وذويهم وعوائل الشهداء، مشيداً بصبرهم وثباتهم ومقاومتهم للاحتلال،