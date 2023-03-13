طالع نتائج الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الشتوية 2023 في فلسطين،،أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية 2023.

وأوضحت التعليم العالي في بيان صحفي، أنه بإمكان الطلبة معرفة نتائج التطبيقي الشامل الدورة الشتوية 2023 من خلال الرابط اضغط هنا

أو التواصل مع كلياتهم لمعرفة نتائج التطبيقي الشامل2023

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وأشارت إلى أن عدد المتقدمين للامتحان في هذه الدورة بلغ 1790 طالبا/ة، نجح منهم 1290؛ بنسبة نجاح عامة بلغت 72.1%، لافتةً إلى أنه تم عقد الامتحان في 29 كلية بالمحافظات الشمالية والجنوبية.

لمعرفة نتائج الامتحان التطبيقي الشامل الدورة الشتوية 2023 "اضغط هنا"

نتيجة الامتحان الشامل 2023 في غزة، ويتطلب عرض بيانات عن الامتحان التطبيقي الشامل استخدام الحساب الخاص بك على نظام الدخول الموحد الحكومي.

#عاجل | مصادر عبرية: "إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال خلال تدريب في جنوب فلسطين المحتلة، الليلة الماضية".#الاجواء_الحلوة #الاميرة_ايمان #الأهلي_الرياض — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 13, 2023

الامتحان التطبيقي الشامل‎

الامتحان التطبيقي الشامل أحد الادوات المهمة التي تضمن توفر المهارات والمعارف اللازمة لإدماج خريج برنامج الدبلوم المتوسط في سوق العمل، ويعد أحد الامتحانات الوطنية التي نص عليها قانون التعليم العالي رقم (1) لسنة 2020 المعدل لقانون رقم (11) لعام 1998 ويعد أحد المهام الرئيسية لوزارة التربية والتعليم العالي‎.

أهداف الامتحان التطبيقي الشامل‎ اعطاء الطالب وثيقة وطنية (شهادة) تضمن بموجبها الوزارة تمكن مجتازي الامتحان من المهارات والمعارف التخصصية اللازمة للنفاذ لسوق العمل الفلسطيني‎.

اتاحة الفرصة أمام الطالب لتحقيق أحد الشروط المهمة لعملية التجسير والتحاق خريجي الدبلوم برامج البكالوريوس المناظرة‎.

الوصول إلى تصور حول مخرجات برامج الدبلوم لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بالاستناد الى البيانات الرقمية لتحليل نتائج الامتحان التطبيقي الشامل‎.

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