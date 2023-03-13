أخبار تصاريح العمال في الداخل،، سيتمكن الفلسطينون من تحميل تطبيق المنسق (الإسرائيلي) برابط مباشر، للحصول على التصاريح لدخول (إسرائيل) عبر تطبيق المنسق وفحص المنع الأمني.

خدمة الحصول على تصاريح لدخول(لإسرائيل) متوفرة داخل التطبيق لتمكين بعض أنواع التصاريح، بالإضافة إلى توسيع هذه الخدمة في وقت لاحق. حيث يعتبر تحميل برنامج المنسق كخدمة لمساعدة الأشخاص على أخذ تصريح عن بعد وبدون الذهاب إلى المكتب الرسمي والانتظار في طوابير كبيرة.

أخبار تصاريح العمال في الداخل.. رابط فحص تحديث الألوان للعمال في إسرائيل

الوثائق المطلوبة للتسجيل في تطبيق المنسق

يمكن تقديم طلب الحصول على التصاريح للدخول إلى (إسرائيل) من خلال برنامج المنسق وفحص تصاريح، في منطقتك الشخصية مع إرفاق الوثائق المطلوبة. بالإضافة إلى تحديد التصنيف للتصاريح المطلوب. حيث سوف يظهر شريط لقراءة المعايير والشروط المطلوبة والأوراق والوثائق المراد إرفاقها للحصول على تصريح العمال في الداخل.

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أخبار تصاريح العمال في الداخل.. رابط فحص تحديث الألوان للعمال في إسرائيل

رفض أو قبول تصريح العمل في(إسرائيل)

بعد التسجيل في برنامج المنسق (الإسرائيلي) وفي آخر خطوة سوف يتم تحويل الطلب للنظر فيه على إنه بإمكان السكان الفلسطينين الاطلاع على معلومات طلب التصريح عبر تطبيق المنسق. بالإضافة إلى الرد على طلبهم إن كان تم الموافقة عليه أو تم رفضه ومعرفة سبب الرفض.

لذلك إن كان الطلب موافق عليه يمكن للشخص الأطلاع على التصريح الرقمي عبر برنامج المنسق للتصاريح. من خلال زر مشاهدة التصريح.

تطبيق المنسق فحص المنع الأمني

تطبيق المنسق بالغ الأهمية في إتاحة الفرصة للفلسطينين من تقديم طلب الحصول على تصاريح الدخول إلى (إسرائيل) السكان إلى يهودا والسامرة. لتحسين الاحتياجات الهامة والممكنة للسكان الفلسطينين. وهذا رابط تحميل برنامج المنسق apk للأندرويد..

أخبار تصاريح العمال في الداخل.. رابط فحص تحديث الألوان للعمال في إسرائيل

كما يمكن من خلال تطبيق المنسق طلب تصاريح للأطفال بالدخول إلى الملف الشخصي وتقديم طلب لكم ولأولادكم بكل سهولة.

🛑 مؤسسة مهجة القدس: "المحكمة الإسرائيلية تؤجل جلسة النظر في محاكمة

الأسير خليل عواودة حتى تاريخ 24 مارس، بسبب عدم إحضاره للمحكمة لسوء وضعه الصحي". pic.twitter.com/GFag2RHTzs — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 13, 2023

كيفية الحصول على رقم المنسق

لا داعي للبحث هنا وهناك بين المواقع. يمكنك عبر موقع "الرسالة نت" على ما تريد من معلومات وخاص إن كنت تبحث عن رقم المنسق للاتصال والاستفسار عن الأمور الشخصية.

رقم خدمة المنسق الرسمي: 03-6977957.

أخبار تصاريح العمال في الداخل.. رابط فحص تحديث الألوان للعمال في إسرائيل

المنسق بوت

بإختصار هو خدمة تقنية للرد على أسئلتكم واستفساراتكم حيث يعمل المنسق بوت على الرد بشكل تلقائي على الأجوبة. حيث أن خدمة المنسق بوت تعمل على موقع ويب حاليآ.

بإمكانكم طلب التصاريح عبر شبابيك الاستقبال للأشخاص، ومن خلال المراكز الرسمية للخدمة كما في السابق في منطقة( يهودا والسامرة )وهي متاحة إلى الآن للراغبين في ذلك. كما شدد المختص والناطق بإسم المنسق على أن أي شخص سوف يقوم بتنزيل تطبيق المنسق يكون قد وافق على شروط تحميل البرنامج.

أخبار تصاريح العمال في الداخل.. رابط فحص تحديث الألوان للعمال في إسرائيل

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