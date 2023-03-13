فوائد إضافة الحليب لقهوتك الصباحية

كثير من عشاق القهوة يعتقدون أن إضافة الحليب إليها في مشروبات مثل الكابتشينو واللاتيه، تسيء إلى طعم القهوة وتقلل من تأثيرها السحري، فيما يفضل البعض هذه الإضافة التي تكسر قليلاً مرارة القهوة.

وبعيداً عن التفضيلات الشخصية فقد وجدت الدراسات أن تركيبة معينة من القهوة والحليب قد تكون لها خصائص مقاومة للالتهاب.

القهوة والحليب وجهاز المناعة

درس الباحثون بجامعة كوبنهاغن ظاهرة ارتباط مركبات البوليفينول -وهي مركبات شائعة في الأطعمة النباتية (بما في ذلك القهوة) المعروفة بمكافحتها للالتهابات- بالبروتينات الموجودة في الحليب، ووجدوا أن هذا الارتباط ساهم في زيادة تأثيراتها المضادة للالتهابات.

وخلال التجربة، تسبّب الباحثون بحدوث التهاب اصطناعي في الخلايا المناعية، ثم عالجوا تلك الخلايا إما بالبوليفينول وحده وإما بالبوليفينول المتفاعل مع بروتينات الحليب.

وأظهرت الدراسة أنَّ الخلايا التي تلقت مزيج البوليفينول وبروتين الحليب تضاعفت فعّاليتها في مكافحة الالتهاب، وهذا يعني أنَّ بدء يومك بمزيج من البوليفينول الموجود في القهوة والبروتينات الموجودة في الحليب قد يساعد جسمك على مقاومة الالتهاب.

وفي الواقع، اختبر الباحثون على وجه التحديد مشروبات القهوة مع الحليب لمعرفة ما إذا كانت ظاهرة الارتباط قد حدثت. وأوضح البروفيسور ماريان لوند، الحاصل على الدكتوراه وأحد المؤلفين الأساسيين للدراسة: "تظهر نتيجتنا أنَّ التفاعل بين البوليفينول والبروتينات يحدث أيضاً في بعض مشروبات القهوة مع الحليب التي درسناها".

مع ذلك لا نزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لنعرف على وجه الدقة مدى الفائدة التي قد يقدمها مشروب الحليب بالقهوة لأنظمتنا المناعية، لكن من الممتع التفكير في أنَّ شيئاً بسيطاً ومبهجاً مثل الاستمتاع بالكابتشينو يمكن أن يعزز قدرتنا على مكافحة الالتهاب.

كيف يمكن الحصول على البوليفينول؟

وبعيداً عن مشروب القهوة والحليب قد ترغب في التعرف على أطعمة أخرى غنية بالبوليفينول تستطيع إضافتها أيضاً إلى قهوتك:

القرنفل

الينسون

مسحوق الكاكاو

الزعتر المكسيكي المجفف

بذور الكرفس

بذور أرونيا السوداء

الشوكولاته الداكنة

وجبة بذور الكتان

عشبة الخمان (البلسان) الأسود

الكستناء

يمكنك أيضاً زيادة قوة قهوتك الصباحية عن طريق إضافة مسحوق الكولاجين. يمكن لمكمل الكولاجين عالي الجودة الذي يحتوي على البروتينات ومضادات الأكسدة أن يدعم جهاز المناعة، وكذلك صحة العظام والجلد.

تجنب مشروبات القهوة المحلاة

تشير هذه الدراسة إلى أنَّ مشروبات القهوة مع الحليب قد تحتوي على قوى خفية مضادة للالتهابات، لكن هذا لا يعني أنه يجب تناول مشروبات القهوة المُحلَّاة كل صباح.

إذ تحتوي بعض هذه المشروبات على سكر أكثر من علبة الصودا، ومن المعروف أنَّ السكر يسبب الالتهاب.