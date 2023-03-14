شرطة الاحتلال تفتح تحقيقًا مع عضو كنيست بعد تصريحاته لإحراق حوارة

فتحت شرطة الاحتلال (الإسرائيلية)، الثلاثاء، تحقيقًا رسميًا مع عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه إيتامار بن غفير، وذلك بتهمة التحريض على الإرهاب، بعد إحراق المستوطنين لبلدة حوارة جنوب نابلس.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن التحقيق فتح بعد أن سمحت المستشارة القضائية للحكومة (الإسرائيلية) بالتحقيق معه على خلفية تصريحاته التي قال فيها تعقيبًا على أحداث حوارة: "حوارة تغلق وتحترق .. هذا ما أريد أن أراه .. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الردع".

ويتوقع أن يصل في وقت لاحق، فوغل إلى مقر وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة للتحقيق معه.

المصدر: القدس