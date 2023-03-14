إليك أماكن معرض أهلاً رمضان 2023 في مصر- أسعار السلع، يتساءل الكثير من الأفراد في مصر، عن أماكن معرض أهلاً رمضان 2023، في جميع المحافظات للسلع الغذائية التي تنظمها مديرية التموين.

وتحتوي المعارض على العديد من السلع الغذائية منها السكر والمكرونة والأرز والزيت والدقيق، والعديد من الأصناف التي تتخطى 100 صنف.

معارض أهلاً رمضان 2023

يهتم المواطنون في مصر بمعرفة أماكن معرض أهلاً رمضان 2023، في جميع المحافظات المصرية للسلع الغذائية التي تنظمها مديرية التموين بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية ومديريات التموين بكل محافظة.

وتوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل حتى 50% خصم، وحماية للمواطنين من استغلال التجار واحتكارهم للسلع.

وتحتوي معارض أهلاً رمضان على السلع الغذائية مثل السكر والمكرونة والأرز والزيت والدقيق، فضلا عن المنظفات والبيض واللحوم والخضروات وغيرها الكثير.

روابط ذات صلة: إعلان مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

أماكن معرض أهلاً رمضان 2023

افتتحت مديرية التموين بمحافظة البحيرة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري معرض أهلاً رمضان بمدينة كفر الدوار.

ومدينة شبراخيت يضم كل منها 12 جناحاً للخضر والفاكهة والمواد الغذائية والألبان واللحوم والأسماك والدواجن بتخفيضات تصل حتى 30%.

وافتتح المهندس أحمد رعب وكيل مديرية التموين بمحافظة الدقهلية معرض أهلاً رمضان باستاد المنصورة الرياضى بتخفيضات تصل إلى 30%، يضم مختلف السلع الغذائية .

افتتاح عدة معارض أهلا رمضان ثابتة بالمحافظة فى مدينة ناصر بحى شرق وشارع سيتى وميدان العارف بالله وشارع الجرجاوية.

وشهدت محافظة الجيزة حتى الآن، افتتاح 7 معارض لـ"أهلا رمضان" وذلك بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة في المنيب، وبشارع بورسعيد في البدرشين.

وبشارع شكري القواتلي في العياط، وبطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق.

وعدة منافذ متنقلة وعقد شراكات مع سلاسل السوبر ماركت الكبرى بالمحافظة ليصل عدد منافذى أهلا رمضان بسوهاج 78 منفذا.

أسعار معرض أهلاً رمضان 2023

وتبدأ أسعار معرض أهلاً رمضان 2023، من 10 جنيهات لكيلو الأرز حتى 15 جنيهاً والسكر من 14 جنيها حتى 16 جنيها للكيلو، بينما سعر اللحوم البلدية 140 كيلو.

وافتتحت مديرية التموين بمحافظة الجيزة منها معرض المطاحن بشارع الملك فيصل ومعرض الوراق والبدرشين والصف وجنوب الجيزة.

جميعها تضم سلع غذائية بتخفيضات تصل حتى 50% فيبدأ سر المكرونة بها من 5 جنيهات بينما اللحم البلدى 140 جنيها للكيلو.

-كيلو الفراخ "دبح اليوم" بـ90 جنيها

-الكبدة (800جم) بـ100جنيه

-السجق (800جم) بـ90 جنيها

-شيش طاووق بـ120 جنيها.

-دبابيس فراخ (950جم) بـ90 جنيها

-أجنحة فراخ (950جم) بـ50 جنيها

-البانيه (950جم) بـ155 جنيها

-أوراك الفراخ (950جم) بـ80 جنيها.

-سمان سوبر جامبو (من 500جم إلى 600جم) بـ65 جنيها

-كيلو الكبد والقوانص بـ85 جنيها

-كيلو البط يتراوح ما بين 95 و98 جنيها

-كيلو كفتة الأرز (900جم) بـ50 جنيها

-طبق كفتة اللحمة (450جم) بـ50 جنيها

-كيلو ورق العنب (900جم) بـ50 جنيها

-كيلو الكبيبة (500جم) بـ50 جنيها

-كيلو عسل نوارة البرسيم بـ40 جنيها

-كيلو عسل خام بـ50 جنيها.

-كيلو عسل بردقوش بـ50 جنيها.

-كيلو عسل جبلي بـ50 جنيها.

-كيلو عسل حبة البركة بـ50 جنيها.

-كيلو عسل موالح بـ45 جنيها.

-كيلو الطحينة بـ80 جنيها.

-المربى بـ40 جنيها.

-كيلو العسل الأسود بـ25 جنيها.

-زيت زيتون (1لتر) بـ100 جنيه.

-سمنة بلدى جموسي بـ110 جنيهات

-سمنة بلدي بقري بـ100 جنيه.

-كيلو الخيار المخلل بـ25 جنيها.

-كيلو الزيتون المخلل "محشي" بـ40 جنيها.

-كيلو البصل المخلل بـ30 جنيها.

-كيلو طرشي بلدي بـ25 جنيها.

-كيلو زيتون كالامتا بـ50 جنيها.

-كيلو زيتون أخضر "مخلل" بـ35 جنيها.

-كيلو فلفل مكسيكي بـ30 جنيها.

-كيلو زيتون أسباني بـ45 جنيها.

-كيلو زيتون شرائح بـ50 جنيها.

روابط ذات صلة:رمضان 2023.. إعلان برنامج رامز جلال (رامز نيفر إند) والقنوات الناقلة