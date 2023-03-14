نظمت هيئة الإعجاز في القرآن والسنة بمركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين وبالشراكة مع كلية الطب في الجامعة الإسلامية فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس الموسوم بعنوان :"الإعجاز الطبي في القرآن الكريم والسنة المطهرة"، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بحضور كل من: الأستاذ الدكتور عليان الحولي- نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور رائد شعث - عميد كلية أصول الدين، رئيس المؤتمر، والدكتور فضل نعيم-عميد كلية الطب، الأستاذ الدكتور عبد الكريم الدهشان- رئيس اللجنة التحضيرية، رئيس هيئة الإعجاز في القرآن والسنة بمركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، وشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية عبر كلمة مسجلة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي- الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وحضره أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني، ولفيف من الأكاديميين والباحثين وقادة الفكر والدعاة والوعاظ، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة.

الجلسة الافتتاحية

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد الأستاذ الدكتور الحولي على أن عقد هذا المؤتمر يأتي تحقيقاً لأهداف الجامعة الإسلامية في تأصيل العلم الذاتي للأمة والتخلص من التبعية العلمية واستئناف مسيرة العلوم الإسلامية وصقل شخصية المختص بحيث يتذوق حب المعرفة والاعتزاز بأصالة حضارته الإسلامية، وتخريج نمط من القادة ذوي النمط العقلي المبدع الذي يعشق التجربة العلمية والمبادرة وحب الاكتشاف.

الاكتشافات والحقائق العلمية

بدوره، قال الدكتور شعث :"إنَّ كتابَ الله عز وجل في الأصل كتابُ هدايةٍ وإرشاد، والبحثُ في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لا يخرج عن هداية الناس وإرشادهم، بل يخدمه ويسانده، ولا أدلَّ على ذلك من إسلام عددٍ كبيرٍ، سواء من الباحثين والعلماء أو من العامة والدَّهماء؛ بفضل الاكتشافات والحقائق العلمية التي تتطابق مع ما جاء في القرآن الكريم، حتى أصبح هذا الإعجاز العلمي اليوم من أهم أساليب الدعوة ووسائلها في جذب الناس إلى الإسلام في الغرب"، وأضاف "ونحن في كلية أصول الدين نشرف بخدمة كتاب الله تعالى، من خلال تدريس مساقاته، ومن خلال إنشاء إذاعة القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، وإنشاء مركز القرآن والدعوة الإسلامية، والذي يضم هيئة الإعجاز بالقرآن الكريم والسنة النبوية، فنحن نجمع بين الأصالة والمعاصرة، نحرص على فقه الواقع المعاش ومواكبة المستجدات والأحداث، مع التمسك بأصالتنا والاعتزاز بها".

قوة أسلوبه ورصانة عباراته

من ناحيته، أكد الدكتور نعيم أن الإعجاز الطبي للقرآن يظهر جلياً فيما احتواه من حكم طبية بلغت شأنها من العظمة وأن الإعجاز القرآني يتمثل في قوة أسلوبه ورصانة عباراته وإيحاء ألفاظه وجزالة كلماته، وشدد على حرص كلية الطب بالجامعة أن تكون نموذجاً في التعليم الطبي من خلال بناء شخصية الطبيب المسلم الذي يجمع بين العلوم الدينية والطبية.

من جانبه، نوه الأستاذ الدكتور الدهشان إلى أن المؤتمر يأتي اهتماماً وحفاوة وتعظيماً لكتاب الله عز وجل الذي هو من لدن عليم حكيم، وذلك بتوجيه عناية الباحثين والدارسين والمحققين في ميدان علوم القرآن سيما علوم الإعجاز بكافة وجوهه، وأضاف " نختار في كل مؤتمر وجهاً من وجوه الإعجاز، حيث تناولنا في مؤتمرات سابقة، الإعجاز البياني، والإعجاز التشريعي، وفي هذا المؤتمر اختارت هيئة الإعجاز بالجامعة وجه الإعجاز الطبي في القرآن الكريم والسنة المطهرة استناداً وانطلاقاً من قوله تعالى "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد "سورة فصلت: 53".

الجلسة العلمية الأولى

وانعقد المؤتمر على مدار جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور عبد الرحمن الجمل، وتناول الدكتور عمر فروانة دراسة علمية حول خلق حواء من آدم، وتحدثت الدكتورة ختام الوصيفي عن الإعجاز الطبي في تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين كل من الدكتور محمد الجدي، والأستاذة آلاء حمد أثر الإيمان في تعزيز المناعة الجسدية والنفسية لدى المرضى، وقدمت الدكتورة نجلاء أحمد خلال الجلسة دراسة علمية بعنوان:"الابتلاء والنطفة من وحي القرآن والسنة"، وشارك كل من الأستاذ الدكتور رياض قاسم، والدكتورة إيمان أبو مصطفى بورقة بحثية حول الإعجاز الطبي في العسل، واستعرض الدكتور يونس الأسطل ورقة علمية حول النظرات العلمية في الآيات الطبية والطب النبوي ، وفي نهاية الجلسة الأولى شارك الدكتور مدحت أبو غليبة ببحث علمي حول الوقاية الطبية في النظافة والمحافظة على صحة الإنسان والبيئة في السنة النبوية، وتحدث الدكتور عبد اللطيف الأسطل حول الإعجاز الطبي في تحريم الخبائث من الأطعمة والأشربة في ضوء السنة النبوية.

الجلسة العلمية الثانية

أما بخصوص الجلسة العلمية الثانية، فقد ترأسها الأستاذ الدكتور عادل عوض الله، وقدم الدكتور نعيم ورقة علمية حول الإعجاز الطبي في قوله تعالى "ومنكم من يرد إلى أرذل العمر"، ثم تلاه الدكتور فروانة بورقة علمية حول الإعجاز الطبي في الآية " أفرأيتم ما تمنون"، وعرض الدكتور شفيق جندية ورقة علمية حول القرآن والمحافظة على البيئة، وقدم الدكتور محمد الجدي دراسة تحليلية حول الأمراض النفسية من منظور اللاهوت النصراني، وتطرق الدكتور حسن بظاظو إلى الإعجاز الطبي في الرضاعة الطبيعية .

واستعرض كل من: الدكتور عبد الكريم الدهشان، والدكتورة حنان حلس، دراسة قرآنية موضوعية حول الإعجاز الطبي والنفسي في الزكاة وبيان أثرها في التطهير من الشح والبخل، وشارك كل من الدكتور زيد أبو زايد، والدكتور حسن بظاظو ببحث مشترك حول الإعجاز الطبي في قوله تعالى " اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب" ، فيما ناقش الدكتور محمد الهباش ورقة بحثية حول الأمن الصحي مقصد شرعي ومطلب وقائي ، وتناول كل من :الدكتورة فاطمة الحلو، والدكتور علاء الأغا المنهج القرآني في مواجهة التنمر الاجتماعي ضد المرضى.