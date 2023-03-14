1000كاتب وأكاديمي (إسرائيلي) يطالبون ألمانيا وبريطانيا بعدم استقبال نتنياهو

دعا مئات الكتاب والأكاديميين (الإسرائيليين) ألمانيا وبريطانيا إلى عدم استقبال رئيس الحكومة (الإسرائيلية) "بنيامين نتنياهو" وإلغاء زيارته المرتقبة.

وبحسب ما نشرته هيئة البث (الإسرائيلية) فإن 1000 كاتب وأكاديمي إسرائيلي طالبوا ألمانيا وبريطانيا بعدم استقبال "نتنياهو"، مضيفةً، "كتب هؤلاء في عريضة نقلت إلى سفيري هاتين الدولتين المعتمدين، أن (إسرائيل) تمر في مرحلة خطيرة وإلى الحكم الاستبدادي".

وأردفت، "حذّر الموقعون على العريضة من أن دفع إجراءات التشريع قدمًا قد يؤدّي إلى مساس خطير بحقوق المواطن، والقضاء على الحريات للكتاب والفنانين، من بين الموقعين الكاتب (الإسرائيلي) الشهير دافيد غروسمان وغيره من الأسماء".

ويعتزم نتنياهو التوجه إلى برلين ومن ثم إلى بريطانيا يوم غدٍ الأربعاء.

ويوم الخميس، أخر المتظاهرون (الإسرائيليون) رحلة انطلاق رحلة رئيس الحكومة (الإسرائيلية) "بنيامين نتنياهو" إلى روما حتى الساعة الثانية، حيث كانت مقررة أن تتم قبل ذلك بساعات.

وذكرت مصادر عبرية أن "نتنياهو" انتقل إلى مطار "بن غوريون" بطائرة مروحية، وذلك بعد أن أغلقت كل الطرق التي تؤدي إلى المطار أمامه من المعارضة (الإسرائيلية) احتجاجًا على خطة تغيير جهاز القضاء (الإسرائيلي).

وأفادت مصادر عبرية أن "نتنياهو" وصل مع زوجته بطائرة مروحية تابعة للشرطة (الإسرائيلية) إلى المطار، حيث أغلق متظاهرون شارع "أيالون" في تل أبيب ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشرطة (الإسرائيلية) التي استخدم عناصرها الخيل لتفريق متظاهرين.

وقال "نتنياهو": "نحاول التوصّل إلى تفاهم بشأن الإصلاح القانوني، قوبلت كل المحاولات برفض كامل ومحاولات لدفع البلاد نحو الفوضى".

وردًا على تلك التصريحات، قال رئيس المعارضة (الإسرائيلية): "حتى على سلّم الطائرة، في طريقه إلى نهاية أسبوع مهدرة وغير ضرورية على حساب الدولة؛ لا يستطيع نتنياهو التوقف عن الكذب، الحكومة لم توافق على أي محاولة للتفاوض، وتواصل دفع التشريع الذي سيحولنا إلى دولة مسيانية ومتطرفة وغير ديمقراطية، الفوضويين الوحيدين في هذه القصة، هم وزراء كبار في الحكومة، يحاولون إشعال البلاد".

المصدر: الجرمق