رئاسة العمل الحكومي وحركة حماس يتفقدون الطفل مراد الحوراني

زار وفد من رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس، وقيادة حركة حماس بمنطقة غرب غزة الطفل مراد الحوراني والذي تعرض لحدث استثنائي خلال العملية الجراحية التي أجريت له في مجمع الشفاء الطبي.

واطمئن الوفد الزائر على الحالة الصحية للطفل، متمنيًا له السلامة والشفاء العاجل والتام.

وتعهد الوفد القيادي بمتابعة الحالة الصحية للطفل "مراد"، وتوفير ما يلزمه من احتياجات ومتطلبات لاستكمال رحلة علاجه.

ورحبت عائلة الطفل بالوفد الزائر، معربة عن شكرها لقيادة العمل الحكومي وحركة حماس على القيام بواجبهم وزياراتهم التفقدية، والوقوف إلى جانب العائلة وابنها المريض.

يُذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة شكلت لجنة تحقيق مهنية للوقوف على ملابسات إجراء العملية الجراحية للطفل "مراد" وتحديد مسببات ما لحق به من مضاعفات .

وتعهدت الوزارة بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والإدارية و الأدبية تجاه الحالة بما في ذلك تذليل كافة العقبات لاتمام رحلة علاجه داخل وخارج قطاع غزة .