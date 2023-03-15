تعرف على تطورات المنخفض الجوي اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه سيستمر اليوم الأربعاء، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الخميس يكون الجو ربيعيا لطيفا ومعتدلا حيث تعود الأجواء إلى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الجمعة يكون الجو ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم السبت المقبل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.