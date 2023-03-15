مروان عيسى: المساس بوضع الأقصى سيحول المنطقة لزلزال

قال مروان عيسى نائب قائد أركان المقاومة إن أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال.

وأضاف عيسى الذي يشغل نائب قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في تصريحات لفضائية الأقصى أننا نتيح المجال ونعطي الفرص للمقاومة في الضفة الغربية والقدس، لأنها ساحات الفعل والتأثير الاستراتيجي في المرحلة الحالية.

وأكد أن إتاحة الفرص للمقاومة في الضفة لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة، وسندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر.

وشدد على ضرورة إشعال العمل المقاوم في جميع ساحات فلسطين ودعمها مادياً، ومعنوياً وإعلامياً وهذا لا يعني تركها وحدها.

وأشار إلى أن المشروع السياسي في الضفة الغربية انتهى، والعدو أنهى أوسلو، والأيام القادمة ستكون حُبلى بالأحداث، منوهاً إلى أن الروح الاستشهادية لأهلنا في الضفة غير مسبوقة.

وتابع قائلاً: "أهلنا ومقاومتنا في الضفة الغربية بألف خير على مستوى الوعي بصوابية مشروع المقاومة والوحدة الوطنية، في مواجهة الاحتلال وفشل مشاريع التدجين السياسي"، مضيفاً أن "لديهم زخم ونفس وحدوي وتطبيق عملي مستمر في هذا الجانب".