تحقيق / البوت.. نصب أم استثمار تحقيق / البوت.. نصب أم استثمار

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انفوجرافيك: في يوم الجريح الفلسطيني حصيلة عدد الجرحى في الذكرى الـ55

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https://alresalah.ps/p/279469

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