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رابط فحص المنحة القطرية شهر 3

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 3 مارس 2023

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 3 مارس 2023
موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 3 مارس 2023

الرسالة نت

موعد  صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 3 مارس 2023،،

رابط فحص ال 100 دولار مع قرب نهاية كل شهر يتصدر عمليات  البحث في غزة ، البحث عن رابط فحص 100 دولار بعد إعلان اللجنة عن تجديد منحة المساعدات المالية القطرية للأسر المتعففة لشهر مارس 2023 وصرف المنحة الشهر الماضي

ومن المتوقع أن يبدأ صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 3، التي تمولها دولة قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة خلال الأسبوع هذا، في مئات المراكز والمحال التجارية بغزة.

 

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ويجرى صرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة، من خلال الأمم المتحدة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، من خلال مراكز التوزيع المحددة في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز تجاري ومحل صرافة.

 

 رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار $ لشهر مارس 3

 

لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة، يجب إدخال بياناتك بدقة عند الفحص، وهي "رقم الهوية وتاريخ الميلاد".

 

 

برقم الهوية.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 3 اضغط هنا

ومن المفترض أن يتم صرفالمنحة القطرية 100 دولار، مع اقتراب شهر رمضان 2023 و للأسر المستورة والمتعففة في غزة، بعد تاريخ 20 من كل شهر، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279474

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