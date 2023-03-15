اللجنة القطرية تعلن صرف المنحة القطرية لشهر مارس 2023،، أعلنت اللجنة القطرية عن موعد صرف المنحة النقدية 100 دولار للأسر المتعففة بغزة عن شهر مارس 2023

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس 3 الاستعلام الحكومي، إ أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مارس 3 من المنحة القطرية يوم غد الخميس 15 مارس 2023.

وتبدأ خلال الساعاتالقادمة، عملية صرف المنحة القطرية عن شهر مارس 2023، التي تمولها دولة قطر لما يزيد عن 100 ألف مستفيد من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر صحفية عن زيادة 6000 اسم جديد للمستفدي المنحة القطرية

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

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فحص المنحة القطرية 2023

وبينت اللجنة القطرية أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

📸 #صور|| سلطات الاحتلال تجبر محمد أبو طير من أم طوبا جنوب القدس على استكمال هدم منزله بيديه، علماً أن جرافات الاحتلال هدمت أجزاء كبيرة من منزله أمس وشردت 12 فرداً من العائلة.#جمعية_العارضية_التعاونية #حول_فودافون #جدة_الأن #حملة_لانقاذ_غرقي_شباب_النوبة #النصر_ابها pic.twitter.com/fbNWxCIxlq — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 15, 2023

وبعد إعلان موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر3 مارس لعام 2023، تعمل اللجان المختصة في وزارة التنمية على تفعيل رابط فحص المنحة القطرية عبر خدمة الاستعلام الحكومي.

هذا ويتم ارسال رسالة لمستفدي المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارش2023 رسائل على رقم جوال المسجل، ويتم صرفها على مدى عدة أيام.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار $ شهر مارس 2023

لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس 2023 اضغط هنا

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