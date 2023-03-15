الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ215

هدمت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، قرية "العراقيب" الواقعة في منطقة النقب للمرة الـ214 على التوالي.

وهذه المرة الثالثة التي تهدم فيها السلطات خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.

وفي كل مرة تُقدم فيها قوات الاحتلال على هدم القرية، يعمل سكانها على إعادة بنائها باستخدام الأخشاب والنايلون وغيره، في تصميم على التحدي وإفشال مخططات تهجيرهم من المنطقة.

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح وتقطنها 22 عائلة، وهُدمت للمرة الأولى في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود قوات الاحتلال لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف سلطات الاحتلال بقرية العراقيب؛ لكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.