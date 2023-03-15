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سياسي
شاهد|| حيثيات اغتيال الراحل عرفات بناءً على ما ورد في محاضر لجنة التحقيق
15 مارس 2023 . الساعة: 03:42 م
الرسالة نت - غزة
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279493
كلمات مفتاحية
عرفات
لجنة التحقيق
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شاهد|| حيثيات اغتيال الراحل عرفات بناءً على ما ورد في محاضر لجنة التحقيق
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