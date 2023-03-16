هل سيتم الاقتطاع من مادة الثانوية العامة؟ التعليم توضح، يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة في فلسطين، عن مصير المنهاج في ظل أزمة المعلمين القائمة.

وتحدث الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بالوزارة محمد عواد اليوم، حول الاقتطاع من المنهاج.

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الحذف من مادة الثانوية العامة

وأوضح عواد: "سيكون هناك تحديد للمادة المطلوبة والمقطوعة وسيكون هناك خطة تنفيذية لهذا العام آخذة بعين الاعتبار كل المتغيرات التي طرأت".

وتابع "هناك جهود نأمل أن تكلل بالنجاح وأن يعود المعلمون إلى الدوام في كل المدارس خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان".

ونوه إلى أن أمر الاقتطاع من مادة الثانوية العامة، قيد النقاش وسيتم الإعلان عن الخطة يوم الأحد القادم آخذة بعين الاعتبار كل الشرائح والفئات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية.

قائلا: "معنيون بأن يعقد الامتحان بشكل موحد وأن يبقى موحدا في كل المحافظات".

وعبر عن أمله بألا نصل إلى حد إلغاء الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنه ما زال هناك متسع من الوقت، مشددًا في ذات الوقت على أن المعلمين لا يقبلون بذلك الأمر الذي يعتبر كارثة كبيرة جدا وأن المعلمين لديهم روح عالية من المسؤولية.

وأكمل عواد حديثه قائلا: "هناك جهود تبذل من القوى والفصائل والمستوى السياسي والأمني، ونتمنى أن تكلل بالنجاح، وأن يعود الطلبة إلى مدارسهم، وأن تسير الحياة الدراسية وفق طبيعتها مع بداية العام الأسبوع القادم".

أزمة المعلمين

وقال عواد إن الوزارة قررت عقد اجتماع يوم الأحد المقبل، للحديث عن مصير الثانوية العامة وما يتعلق بالحذف من المنهاج وذلك بعد الاضراب الذي وصل يومه الأربعين في الضفة الغربية.

وأضاف عواد: "نتمنى ألا تصل الأزمة لأكثر من ذلك لأنها تفاقمت كثيرا وأصبحت تؤثر بشكل كبير جدا على التعليم والعام الدراسي بكل المراحل".

وشدد على أن موضوع الثانوية العامة "التوجيهي" مهم بالنسبة للقبول الجامعي والمنح سواء في الجامعات الفلسطينية أو العربية.

وتابع: "في ضوء البيانات المتوترة والدراسات الميدانية إن وزارة التربية والتعليم تنظر إلى كل الفئات سواء المدارس المنتظمة بشكل كامل أو جزئي أو تلك التي فيها إضراب".

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