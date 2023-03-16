مقتل رجل في طوبا الزنغرية بالداخل المحتل

قُتل رجل (48 عامًا)، صباح اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار، داخل مركبته في قرية طوبا الزنغرية، بأراضي الـ48.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد جرى نقل الرجل بوساطة مركبة خصوصية إلى المستشفى في مدينة صفد، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، لكن دون جدوى، فاضطروا إلى إقرار وفاته متأثرا بإصابته بالغة الخطورة.

يشهد الداخل المحتل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية اليوم، إلى 31 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة (الإسرائيلية) وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل، 109 قتلي بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وكالة وفا