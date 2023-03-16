إمساكية شهر رمضان 2023 في فلسطين.. إليك موعد السحور والإفطار، أكثر ما يبحث عنه المسلمين مع اقتراب شهر رمضان 2023، والذي لم يتبقى عليه سوى 7 أيام فقط.

الإمساكية في شهر رمضان 2023، يتابعها المسلمون طوال الشهر لمعرفة مواقيت الآذان والسحور والإفطار، سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" إمساكية شهر رمضان لهذا العام.

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إمساكية شهر رمضان 2023

حيث سيبدأ في النصف الثاني من شهر مارس الجاري، فيما ستحسم دار الإفتاء موعد شهر رمضان 2023 يوم 29 شعبان الجاري حيث تستطلع الهلال بعد مغرب هذا اليوم.

البحوث الفلكية، حددت موعد رمضان 2023، وفقا للحسابات الفلكية، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2023 الخميس 23 مارس 2023، وستكون عدة شهر رمضان 2023 هذا العام 29 يوما.

إمساكية رمضان في فلسطين لعام 1444 / 2023 حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها ومعرفة أوقات الإفطار والسحور يومياً وهي كما هو موضح في الصورة.

وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في فلسطين بين 13 ساعة و43 دقيقة في أول أيام رمضان المبارك بتاريخ 23/3/2023 إلى 14 ساعة وربع في نهاية شهر رمضان يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

رمضان 29 يوم أم 30 يوم

وقد أكدت الحسابات الفلكية في الدول العربية والإسلامية وجميع أنحاء العالم أن شهر رمضان2023 هذا العام سيكون م29 ماعدا بعض الدول العربية.

كم باقي على عيد الفطر

سيكون موعد عيد الفطر يوم الأربعاء 21 نيسان 2023.

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