بالصور.. المسجد الأقصى يتزين استعدادًا لشهر رمضان 2023

المسجد الأقصى يتزين استعدادًا لشهر رمضان 2023، يشارك الآلاف من الفلسطينيين في فعاليات تنظيف المسجد الأقصى من كل عام استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023.

وذلك لتجهيزه لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان 2023، وللإفطار والسحور في ساحات المسجد الأقصى وسط تجمعات الأهل والأصدقاء.

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المسجد الأقصى يستعد لرمضان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد المشاركة في أعمال التنظيف، وسط أجواء من البهجة والسعادة الغامرة واحتفال الأطفال داخل باحات المسجد.

ويحرص الفلسطينيون في الشهر الكريم على أداء الصلوات والعبادات في المسجد الأقصى.





الرباط في المسجد الأقصى

أكّدت مؤسسة القدس الدولية أهمية الرباط والصمود في المسجد الأقصى، خصوصًا مع اقتراب العدوان الذي يبيّته الاحتلال للمسجد الأقصى ومدينة القدس في شهر رمضان.

وشدّدت المؤسسة في رسالة أرسلتها إلى الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، على ضرورة اتخاذ إجراءات تقوّي الصمود وتعزّز الرباط.

وتوسّع نطاقه أمام اشتداد الهجمة وضراوة العدوان، عبر فتح باب الاعتكاف في الأقصى اعتبارًا من بداية شهر رمضان.

وقالت المؤسسة في رسالتها إنّ المسجد الأقصى هو شقيق المسجدين الحرام والنبوي، وفق الثابت من النصوص الشرعية، وهي مساجد شدّت إليها الرحال تاريخيًا.

فلماذا يستثنى الأقصى اليوم من فتحه للاعتكاف ويقتصر ذلك على العشر الأواخر من شهر رمضان فيما المسجد الحرام والمسجد النبوي يفتحان على مدار العام والأيام؟.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ فتح باب الاعتكاف في الأقصى له أثر كبير في تمكين أهل فلسطين من القدوم إلى المسجد والرباط فيه، إنّ كثيرًا منهم يعبُرون الحواجز أو يقفزون عن الجدار في رحلة حافلة بالعناء والمخاطرة.

ولفتت المؤسسة إلى أنّ الأقصى يتعرّض في شهر رمضان لهجمات شرطة الاحتلال واقتحامات مستوطنيه، خصوصًا مع توظيفهم الأعياد التوراتية.

كمواسم عدوان على المسجد، وأمام تقاطع "عيد الفصح" العبري مع الأسبوع الثالث من رمضان الموافق من 6 إلى 12-4-2023.

ويخشى المقدسيون من تضييق قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عليهم، إذ اندلعت مواجهات واسعة كما حدث في شهر رمضان من العام الماضي.

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