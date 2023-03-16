إليك جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام رمضان 2023، مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام خلال رمضان 2023.

حيث سيبدأ شهر رمضان في النصف الثاني من شهر مارس الجاري، فيما ستحسم دار الإفتاء موعد شهر رمضان 2023 يوم 29 شعبان الجاري حيث تستطلع الهلال بعد مغرب هذا اليوم.

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جدول الأئمة بالمسجد الحرام

سيكون من اليوم الأول الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وفي الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

والليلة الثالثة في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفق بيان لرئاسة الحرمين.

وفى الليلة الرابعة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وفى الليلة الخامسة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة السادسة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة السابعة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وفى الليلة الثامنة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة التاسعة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة العاشرة فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وفى الليلة الحادية عشر في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة الثانية عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة الثالثة عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

الليلة الرابعة عشر فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة الخامسة عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة السادسة عشر وفى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وفى الليلة السابعة عشر فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة الثامنة عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة التاسعة عشر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وفى الليلة العشرين في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة الواحدة والعشرون فى التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة الثانية والعشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة.

وفى الليلة الثالثة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة.

وفى الليلة الرابعة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة الخامسة والعشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة.

وفى الليلة السادسة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة.

وفى الليلة السابعة والعشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وفى الليلة الثامنة والعشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة.

وفى الليلة التاسعة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وفى الليلة الثلاثون سيكون الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، وفى التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

صلاة التهجد

وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة فى صلاة التهجد ليلة الواحد والعشرون فى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بند بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفى الليلة الثانية والعشرون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسرى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى الليلة الثالثة والعشرون فى التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهنى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وفى الليلة الرابعة والعشرون الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلى.

وفى ليلة الخامسة والعشرون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسرى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وفى الليلة السادسة والعشرون في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهنى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.



جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام رمضان 2023

وفى الليلة السابعة والعشرون في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بند بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

وفى الليلة الثامنة والعشرون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفى ليلة التاسعة والعشرون في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهنى والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة.

وفى الليلة الثلاثون الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

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