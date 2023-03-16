4 شهداء بعملية اغتيال برصاص الاحتلال في جنين

استشهد أربعة شبان بينهم مقاومان، مساء اليوم الخميس، في عملية اغتيال لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) في جنين شمال الضفة الغربية.

واغتالت قوات الاحتلال القيادي في كتائب القسام يوسف شريم، والقيادي في سرايا القدس نضال خازم، والشهيد عمر عوادين، والشهيد خليل الزغير.

وأطلقت قوات (إسرائيلية) خاصة النار صوب المقاومين بعد تسللها لمدينة جنين، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة للمدينة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء أربعة شهداء برصاص الاحتلال في جنين، وإصابة 18 مواطنًا بينهم 14 حالة خطيرة.

وأضافت أن الشهداء هم: الشهيد يوسف صالح بركات شريم (٢٩ عاماً)، والشهيد نضال أمين زيدان خازم (٢٨ عاماً)، والشهيد عمر محمد عوادين (١٦ عاماً)، والشهيد لؤي خليل الزغير (37 عاماً).

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص.

وذكرت مصادر محلية، أنه تم محاصرة القوة الخاصة التابعة للاحتلال داخل أحد المحال التجارية وسط مدينة جنين، وجيش الاحتلال يدفع بتعزيزات كبيرة لإخلائها.