حماس: عملية الاغتيال الجبانة لقادة المقاومة في جنين لن تمر دون عقاب

زفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني شهيدها القسّامي القائد: يوسف صالح بركات شريم (29 عامًا) والشهيد المجاهد القائد: نضال أمين زيدان خازم (28 عامًا) والشهيد البطل: لؤي خليل الزغير (37 عامًا) والشهيد الفتى: عمر محمد عوادين (16 عامًا) الذين ارتقوا بنيران قوة صهيونية خاصّة، تسلّلت عصر اليوم الخميس إلى مدينة جنين.

وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، إن عملية الاغتيال الجبانة لاثنين من قادة المقاومة لن تمر دون عقاب، والاحتلال الذي خَبر المقاومة يوقن أن ردّها قادم، وبأنّ مسيرة المقاومة ماضية حتى التحرير.

وشددت على أن شعبنا المجاهد لن يَبرح الرباط في أرضه، وسيواصل الدفاع عن قدسه والمسجد الأقصى المبارك، وإنّ رجال المقاومة يعرفون طريقهم نحو أهداف الاحتلال جيداً.

واستشهد أربعة شبان بينهم مقاومان، مساء اليوم الخميس، في عملية اغتيال لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) في جنين شمال الضفة الغربية.

واغتالت قوات الاحتلال القيادي في كتائب القسام يوسف شريم، والقيادي في سرايا القدس نضال خازم، والشهيد عمر عوادين، والشهيد خليل الزغير.