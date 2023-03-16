الديمقراطية للرسالة: الرد على مجزرة جنين بالتراجع عن اجتماع شرم الشيخ

أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أنّ جرائم الاحتلال لا يردّ عليها إلّا بالتوقف عن الرهان على اجتماعات العار في شرم الشيخ والعقبة.

وقال أبو ظريفة لـ"الرسالة نت": "الجريمة النكراء التي اقترفتها عصابات الاحتلال اليوم فى جنين وما سبقها من جرائم فاشية وارهاب في نابلس وحوارة ومخيم عقبة جبر، لا يمكن الرد عليها إلا بموقف وطني حازم لقيادة السلطة مرتكزه الرئيسي التراجع عن قرار المشاركة في اجتماع شرم الشيخ".

وأضاف: "يجب الرد بالتحلل من تفاهمات اجتماع العقبة وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وأعلن حسين الشيخ عضو لجنة تنفيذية المنظمة، عن مشاركة السلطة باجتماعات شرم الشيخ، في 19 آذار/مارس الجاري، مع الاحتلال بمشاركة مصرية وأردنية ورعاية أمريكية.

وفي شباط/فبراير الماضي، انعقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوب الأردن، بين الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي)، وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

وخلص الاجتماع إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب من الاحتلال (الإسرائيلي) لأشهر محددة، بما يشمل وقف الترويج للاستيطان، وعقد لقاء ثان في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وأسفرت عن استشهاد 84 فلسطينيا، ارتفعت على إثرها عمليات المقاومة الفلسطينية التي أدت لمقتل 14 (إسرائيليا).