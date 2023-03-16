معمر: تعانق دماء أبطال السرايا والقسام في جنين رسالة للتكاتف والتعاون على طريق المقاومة

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا معمر، أن تعانق دماء الأبطال من سرايا القدس وكتائب القسام في جنين، رسالة لأبناء الحركتين نحو مزيد من التكاتف والتعاون على طريق العودة والتحرير.

وقال معمر في تصريح صحفي: "تتعانق دماء الأبطال في جنين كما تعانقت بنادقهم في مسيرة جهاد طويلة أدوا خلالها واجبهم تجاه القدس وفلسطين".

وأضاف: "يزف شعبنا اليوم بطلَيْن مجاهدين من سرايا القدس وكتائب القسام مع ثلة من الأبطال، لتؤكد دماؤهم وحدة الدم والمصير الذي تخطه هاتان الحركتان المجاهدتان جنباً إلى جنب مع كل المقاومين الأفذاذ".

وشدّد معمر على أن هذه الدماء تتعانق لتكون رسالة لأبناء الحركتين نحو مزيد من التكاتف والتعاون على طريق العودة والتحرير، ورسالة لأولئك اللاهثين خلف سراب العقبة وشرم الشيخ.

وأكمل معمر تصريحه: "ستبقى حركتا حماس والجهاد الإسلامي رأس حربة مشروع المقاومة في فلسطين، وسوياً مع كل قوى المقاومة سيدخلون المسجد الأقصى مهللين مكبرين بإذن الله تعالى".

وارتقى، اليوم الخميس، أربعة شهداء في عملية اغتيال نفذتها قوة خاصة من جيش الاحتلال، وهم: القائد المجاهد نضال أمين زيدان خازم (28 عاماً) من أبرز قادة كتيبة جنين في سرايا القدس، والشهيد القائد المجاهد يوسف صالح بركات شريم (29 عاماً)، والشهيد البطل لؤي خليل الزغير (37 عاماً)، والشهيد الفتى عمر محمد عوادين (16 عاماً).