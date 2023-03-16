الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب بغلاف غزة

قررت سلطات الاحتلال ، مساء اليوم الخميس، رفع حالة التأهب "الأمني"؛ استعدادًا لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث بالكيان"كان"، بأن رفع التأهب "الأمني" يأتي عقب أحداث جنين، والتي أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين مساء اليوم.

وأورد الإعلام (الإسرائيلي)، أنباء تفيد بنشر القبة الحديدية في غلاف قطاع غزة؛ خشيةً من رد الجهاد الإسلامي على أحداث جنين.

وفي بيان سابق لـ"سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أكدت فيه أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، "وسيرى الاحتلال فعل مقاتلينا على الأرض، ولن نزيد في الكلام".

واغتالت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين بينهم اثنان من قادة المقاومة، وأُصيب 23 آخرون، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في جنين شمال الضفة الغربية.

والشهداء هم: يوسف صالح بركات شريم (29 عامًا)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عامًا)، والفتى عمر محمد عوادين (16 عامًا)، ولؤي خليل الزغير (37 عامًا).

وأعقب عملية الاغتيال اندلاع مواجهات عنيفة بين الاحتلال والفلسطينيين وسط المدينة، تخللها إطلاق الرصاص الحيّ صوب المواطنين.