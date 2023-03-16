قائد شرطة الاحتلال يشتكي من بن غفير للمحكمة العليا

قدّم قائد الشرطة (الإسرائيلية) يعقوب شابتاي، اليوم الخميس، تصريحًا إلى المحكمة العليا، جاء فيه أن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتدخل في عمل الشرطة".

ونقلت هيئة البث (الإسرائيلية)عن شابتاي قوله: إن "بن غفير يتدخل في عمل الشرطة، وأوعز إلى قواتنا بتطبيق الأوامر التي صدرت لهدم عدة منازل، وذلك خلافًا لموقف آخر اتُّخذ بناء على اعتبارات مهنية".

وذكر شابتاي أن "بن غفير اتّصل بعدد من قادة الألوية في الشرطة أثناء المظاهرات التي جرت، الخميس الماضي، في أنحاء (إسرائيل) ضد خطة التغييرات في الجهاز القضائي".

وتشهد (إسرائيل) منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على خطة حكومية لـ"إصلاح القضاء"، تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة، ويطلق بن غفير على المتظاهرين ضد الحكومة لقب "الفوضويين".

وتنظر المحكمة العليا (الإسرائيلية) في التماسات قدمتها مؤسسات حقوقية محلية ضد تعيين بن غفير في منصب وزاري.