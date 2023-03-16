الاحتلال يعتقل طفلين وشاباً ويمدد اعتقال آخرين بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، طفلين وشاباً، ومدّدت اعتقال آخرين في مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال الاحتلال الطفل يمان حجاج (15 عامًا) من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أيام من الإفراج عنه.

وأعاد الاحتلال اعتقال الطفل وائل شاهين (17 عاما) من بلدة سلوان، لحظة الإفراج عنه اليوم، بعد أن أمضى سبعة أشهر في سجونها.

وطالت الاعتقالات شابا من البلدة القديمة بالقدس، لم تعرف هويته بعد، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.

وفي السياق، مدّدت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب المقدسي عمر عابدين حتى الثلاثاء المقبل، والذي اعتُقل في الثاني والعشرين من شباط/ فبراير الماضي بعد استدعائه للتحقيق.

أما الشاب عبد الناصر أبو سنينة، فقد تم تمديد اعتقاله لخمسة أيام، بعد اعتقاله في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وأجلت سلطات الاحتلال محاكمة الشاب يزن حمادة من بلدة صور باهر حتى الأربعاء المقبل، بعد اعتقاله من منزله في بلدة صور باهر في الخامس والعشرين من شباط الماضي.

وتم تمديد اعتقال الشاب حمزة عودة الله من بلدة شعفاط حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، والذي اعتقل في السابع من شباط الماضي.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت 1300 فلسطيني منذ بداية العام 2023 وحتى منتصف شهر آذار/مارس الجاري، بينهم 200 طفل و22 فتاة وسيدة.