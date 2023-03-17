استهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه بالرصاص والزجاجات الحارقة بالضفة

استهدف المقاومون والشبان الثائر قوات الاحتلال ومستوطنيه، الليلة وفجر اليوم الجمعة، بالرصاص والزجاجات الحارقة، في مناطق بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون، صباح اليوم الجمعة، النار صوب حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين، وأظهر مقطع فيديو أصوات كثيفة لإطلاق النار.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين الإضراب الشامل، اليوم الجمعة، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة.

واغتالت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال أمس الخميس، القيادي في كتائب القسام يوسف صالح بركات شريم (29 عاما)، والقيادي في سرايا القدس نضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، وارتقى إلى جانبهما الشهيد الطفل عمر محمد عوادين (16عاما)، والشهيد لؤي خليل صغير (37 عاماً).

واستهدف المقاومون الليلة الماضية، مستوطنة "حرميش" شمالي طولكرم بوابل كثيف من الرصاص.

وألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة صوب مركبات المستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

ورشقوا حافلة للمستوطنين بالزجاجات الحارقة قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وفتشت هويات المواطنين على حاجز "Dco"، مما تسبب في أزمة مرورية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة العيسوية في القدس المحتلة.