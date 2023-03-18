(إسرائيليون) يسخرون من سموتريتش لهذا السبب

سخر (إسرائيليون) من وزير المالية (الإسرائيلية) بتسلئيل سموتريتش وذلك خلال حديثه في مؤتمر بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ظهر سموتريتش وهو يتحدث بلغة إنجليزية رديئة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه، "في مقطع فيديو محرّر لخطاب مؤتمر البوندس في واشنطن، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد سموتريش وهو يبذل جهدًا حثيثًا للتعبير عن نفسه باللغة الإنجليزية، لكنه وجد نفسه يبتكر كلمات جديدة، ومن ذلك قوله أنني "ليس لدي نقطة"، قاصدًا بذلك أنه "ليس لديه شك"، أو "شكرًا على الوجه" بدلاً من "إيمان"، بجانب صعوبة نطق كلمات مثل "هالك أو تطور، واختراعات لغوية مثل "الغرق والدفاع" وغيرهما".

وأضافت الصحيفة العبرية أنه "في نهاية خطاب سموتريتش المثير للسخرية، اقترب منه السفير (الإسرائيلي) لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، وأثنى عليه بعبارة مداعبة "إنجليزيتك قنبلة".

كما قال بعض داعمي سموتريتش إنه لا يعمل سفيرًا، وليس ملزمًا بإتقان الإنجليزية، لكنهم بدوا محرجين أثناء الخطاي يحشي الصحيفة.

واعترف سموتريتش أن هذا "خطابه الأول باللغة الإنجليزية، لكن خلف الكواليس تساءلوا من أين حصل على الشجاعة للظهور على خشبة المسرح على هذا النحو غير المستعد، ولماذا لم يختر مثل العديد من ممثلي الدول الاستعانة بمترجم".

وأوضح أنه "رغم عدم السماح للصحفيين والكاميرات بدخول القاعة، لكن حاشية الوزير علمت أنها مسألة وقت فقط قبل تسريب مقطع الفيديو المسجل للخطاب، وهو خطاب سموتريتش الوحيد خلال زيارته المثيرة للجدل، فيما تساءل آخرون عن سبب عدم اختياره حفظ بضع جمل باللغة الإنجليزية، وإلقاء بقية الخطاب باللغة العبرية، بحيث يتم ترجمتها في وقت واحد، فيما اشتكى الأمريكيون القلائل الذين التقوا معه من عدم تمكنهم من التواصل معه بسبب حواجز اللغة".

المصدر: الجرمق