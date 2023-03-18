(أونروا) توقف معلما عن العمل بسبب منشورات وطنية على مواقع التواصل

أوقفت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان، الأستاذ رياض مصطفى، المعلم في مدرسة المنارة التابعة لها شمال لبنان، بسبب مشاركته منشورات وطنية على مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد إبراهيم النابلسي.

وقال اتحاد المعلمين في وكالة (أونروا) في بيان صحفي، إنّ الوكالة أوقفت مصطفى، وحولته إلى التحقيق، وطلبت منه سحب جميع أوراقه ذات الصلة بوظيفته.

واستنكر الاتحاد الإجراء بحق المعلم، واعتبره، تجاوزًا لجميع الخطوط الحُمر، وهو ما لا يمكن القبول به مُطـلقًا.

وأضاف الاتحاد، أنّ "الشّهداء هم تاجٌ فوق رؤوسـنا ونعتزّ بهـم وبهم نفخـر، وعلى إدارة (أونروا) أن تسـحب هذا الإجراء فورًا."

ودعا الاتحاد إدارة الوكالة، إلى إعادة مصطفى إلى مكان عملـه دون تلكُّؤ، ملوحًا باللجوء لتصعيد واسـع لا مثيل له في جميع المدارس ومعنا كل شـعبنا الفلسطيني.

وكان الاتحاد أمهل إدارة (أونروا) حتى مساء أمس الجمعة، لإعادة المدرس إلى عمله، وفي حال تعنتها، فإن أول إجراء سيُتخذ هو تعليق الدروس في جميع مدارس (أونروا) في لبنان في الحصص الثّلاث الأخيرة، وإقامة اعتصامات في المدارس يوم السبت، على أن تتبعها تحركات تصعيدية أشد.

ودعا الاتحاد الفصائل الفلسطينية والحراكات الشعبية واللجان والفعاليات لاتخاذ موقف واضح من هذه القرارات التعسفيـة، ورفض هذه المهزلة التي تستهدف نزع صفـة الوطنية عن شعبنا الفلسطيني الذي ترزح أرضه تحت الاحتلال.