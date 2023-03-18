أمين خازم (للرسالة): المفاوضون ينهشوننا كالضباع لتحقيق منافع شخصية

نددّ أمين خازم والد الشهيد نضال خازم وعم الشهداء رعد وعبد الرحمن، بمشاركة السلطة الفلسطينية في قمة شرم الشيخ المزمع انعقادها يوم غد، بمشاركة (إسرائيلية) أمريكية عربية.
وقال خازم لـ"الرسالة نت": "يكفي استجداء 30 عامًا من المفاوضات، واللهث خلف السراب، هؤلاء يعرفون أنه بلا فائدة؛ لكنهم كالضباع ينهشون في لحمنا، ليحققوا إنجازات شخصية، لا تعود بالنفع ولا بالحل على شعبنا".
وأضاف: "هؤلاء أمرهم ليس بأيديهم(..) مجرد عبيد مأمورين يحركهم أسيادهم ولا يستطيعون أن يقولوا لا".
وختم: "شعبنا يجب أن يتوحد على قاعدة المقاومة وفقط(..) كفانا نوما.. نحن في دمار وضياع وبدون المقاومة لن تقوم لنا قائمة".
وأعلن حسين الشيخ عضو لجنة تنفيذية المنظمة، عن مشاركة السلطة باجتماعات شرم الشيخ في 19 آذار/مارس مع الاحتلال، بمشاركة مصرية وأردنية ورعاية أمريكية.
وفي شباط/فبراير الماضي، انعقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوب الأردن بين الاحتلال والسلطة، وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.