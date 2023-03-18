أمين خازم (للرسالة): المفاوضون ينهشوننا كالضباع لتحقيق منافع شخصية

نددّ أمين خازم والد الشهيد نضال خازم وعم الشهداء رعد وعبد الرحمن، بمشاركة السلطة ‏الفلسطينية في قمة شرم الشيخ المزمع انعقادها يوم غد، بمشاركة (إسرائيلية) أمريكية عربية.‏

وقال خازم لـ"الرسالة نت": "يكفي استجداء 30 عامًا من المفاوضات، واللهث خلف السراب، هؤلاء ‏يعرفون أنه بلا فائدة؛ لكنهم كالضباع ينهشون في لحمنا، ليحققوا إنجازات شخصية، لا تعود بالنفع ‏ولا بالحل على شعبنا".‏

وأضاف: "هؤلاء أمرهم ليس بأيديهم(..) مجرد عبيد مأمورين يحركهم أسيادهم ولا يستطيعون أن ‏يقولوا لا".‏

وختم: "شعبنا يجب أن يتوحد على قاعدة المقاومة وفقط(..) كفانا نوما.. نحن في دمار وضياع ‏وبدون المقاومة لن تقوم لنا قائمة".‏

وأعلن حسين الشيخ عضو لجنة تنفيذية المنظمة، عن مشاركة السلطة باجتماعات شرم الشيخ في ‏‏19 آذار/مارس مع الاحتلال، بمشاركة مصرية وأردنية ورعاية أمريكية.‏

وفي شباط/فبراير الماضي، انعقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوب الأردن بين الاحتلال ‏والسلطة، وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.