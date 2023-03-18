مسؤول جزائري (للرسالة): إساءة فتح لهنية لا تخدم إعلان الجزائر

نددّ النائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوسف عجيسة، بإساءة حركة فتح لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء زيارته للجزائر، والتي حظيت باهتمام خاص شعبيا ورسميا، وفقا لتعبيره.
وقال عجيسة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ "هذه الإساءة بحق هنية والمقاومة الفلسطينية لا تخدم القضية الفلسطينية، ولا إعلان الجزائر ولا اتفاق المصالحة التي نأمل أن يكتب لها النجاح".
وأوضح أن الهدف من هذا "الضجيج" هو التشويش على زيارة هنية، خاصة وأن زيارة لوفد من فتح ترافقت مع زيارة هنية في خطوة غير مفهومة، معلقا: "لكنّها في كل الأحوال لم ولن تؤثر ولن تنجح لا شعبيا ولا رسميا".
وأكدّ أن هنية الذي زار الجزائر للمشاركة في المؤتمر الثامن لحركة مجتمع السلم، شرفهم بهذه الزيارة، مبينا أن هنية زار مجلسي الشعب والأمة، وعقد لقاءات مع رجال الدولة، في مشهد يعبر عن احترام وتقدير الجزائر شعبا وحكومة لهنية وما يمثله من قيادة المقاومة الفلسطينية.
وذكر عجيسة أنّ الجزائر يدرك من هو الفصيل الذي يضحي لإنجاح اتفاق المصالحة، ومن يسعى لإفشاله.