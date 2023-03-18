مسؤول جزائري (للرسالة): إساءة فتح لهنية لا تخدم إعلان الجزائر

نددّ النائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوسف عجيسة، بإساءة حركة فتح لرئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء زيارته للجزائر، والتي حظيت باهتمام خاص ‏شعبيا ورسميا، وفقا لتعبيره.‏

وقال عجيسة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ "هذه الإساءة بحق هنية والمقاومة الفلسطينية لا ‏تخدم القضية الفلسطينية، ولا إعلان الجزائر ولا اتفاق المصالحة التي نأمل أن يكتب لها النجاح".‏

وأوضح أن الهدف من هذا "الضجيج" هو التشويش على زيارة هنية، خاصة وأن زيارة لوفد من ‏فتح ترافقت مع زيارة هنية في خطوة غير مفهومة، معلقا: "لكنّها في كل الأحوال لم ولن تؤثر ولن ‏تنجح لا شعبيا ولا رسميا".‏

وأكدّ أن هنية الذي زار الجزائر للمشاركة في المؤتمر الثامن لحركة مجتمع السلم، شرفهم بهذه ‏الزيارة، مبينا أن هنية زار مجلسي الشعب والأمة، وعقد لقاءات مع رجال الدولة، في مشهد ‏يعبر عن احترام وتقدير الجزائر شعبا وحكومة لهنية وما يمثله من قيادة المقاومة الفلسطينية.‏

وذكر عجيسة أنّ الجزائر يدرك من هو الفصيل الذي يضحي لإنجاح اتفاق المصالحة، ومن ‏يسعى لإفشاله.‏