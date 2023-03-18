دعوات لوقفة رافضة لمشاركة السلطة في مؤتمر شرم الشيخ غداً برام الله

انطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في وقفة احتجاجية غداً الأحد، رفضاً لمشاركة السلطة في مؤتمر شرم الشيخ مع الاحتلال (الإسرائيلي).

ودعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون والفعاليات الشعبية والحراكات الشبابية، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لعقد لقاء شرم الشيخ والمشاركة الفلسطينية.

وستنطلق الوقفة الاحتجاجية غداً الأحد الموافق 19 آذار/ مارس 2023، الساعة الخامسة عصراً على دور المنارة وسط مدينة رام الله.

وأكدت الدعوات على أهمية المشاركة الحاشدة في الوقفة الاحتجاجية، للدفاع عن المقاومة ورفض التنسيق الأمني والتعاون مع الاحتلال.

وعبّرت عدد من الفصائل الفلسطينية عن رفضها لمؤتمر شرم الشيخ ومشاركة السلطة فيه، مشددة على ضرورة تصعيد المقاومة لمواجهة جرائم الاحتلال بحق شعبنا.