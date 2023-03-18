جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد سفيان الخواجا في نعلين برام الله

شاركت جماهير غفيرة، اليوم السبت، في مسيرة تشييع جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالتمسك بطريق الشهداء.

وحمل المشاركون جثمان الشهيد سفيان الخواجا بعد تسليمه من الاحتلال عقب احتجازٍ دام ثلاث سنوات، وتزين موكب التشييع برايات لفصائل المقاومة وحركة حماس ومجموعات عرين الأسود.

وتعمدت سلطات الاحتلال المماطلة والتأخير في تسليم جثمان الشهيد الخواجا، علماً أنه استشهد بتاريخ 23-03-2020 عند مدخل بلدة نعلين، فيما احتجز جنود الاحتلال مركبة الإسعاف ومنعوها من نقله، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.

وقبل أيام، جابت مسيرة جماهيرية شوارع بلدة نعلين وتوجهت إلى منزل الشهيد سفيان الخواجا، وذلك بعد توجهها إلى منزل الشهيد القسامي معتز الخواجا منفذ عملية "ديزنغوف" البطولية، والتي أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين.

وعبّرت الجماهير الفلسطينية عن تضامنها مع عائلة الشهيد سفيان الخواجا، مطالبة بالضغط على الاحتلال لتسليم جثامين جميع الشهداء المحتجزة لديه.